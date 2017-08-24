У АТОшников заметили суперсовременное оружие

24.08.2017 12:35

В некоторых подразделениях ВСУ есть определенные типы оружия, о которых раньше можно было только читать

Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады Виктор Чумак, пишет Zik.

По его словам, он не знает, кто предоставил Украине такое оружие, но оно точно было произведено за рубежом.

«С прошлого четверга по воскресенье я находился в Донецкой и Луганской областях. В восьми подразделениях, расположенных в зоне АТО — некоторые на «нулях». Это были подразделения добровольцев, спецподразделения, пограничные, разведывательные», — отметил Чумак.

Нардеп, между тем, сомневается, что министр обороны США Джеймс Мэттис, который прибыл в Украину, объявит о предоставлении противотанковых комплексов Javelin.

«Этого не будет. Приезд Мэттиса — прямая демонстрация того, что американцы очень четко понимают значение и роль Украины в современном мире. Это признание Америкой роли Украины в современном мире», — сказал Чумак.

По словам депутата, Вашингтон видит разницу между государством и украинскими коррупционерами.

«Мы часто встречаемся с американскими сенаторами и конгрессменами, чиновниками аппарата Белого Дома, Госдепартамента. И они не очень обижены на зрадофилов, но вот на коррупционеров — да», — сообщил он.

Источник: http://from-ua.com