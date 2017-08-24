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У Мінську підтримали рішення про «шкільне перемир’я» на сході України
Члени Мінської контактної групи підтвердили рішення про те, щоб сторони конфлікту на Донбасі почали черговий режим тиші так зване «шкільне перемир’я», інформує replyua.net з посиланням на DW.
Воно має розпочатися опівночі 25 серпня. Про це повідомила речниця українського представника у Мінському переговорному процесу Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Нове рішення про перемир’я прив’язне до початку навчального року на території України. Офіційний Київ також звернувся з закликом до сепаратистів, аби ті припинили агресивну поведінку та погрози на адресу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Сторона сепаратистів в свою чергу висунула українській стороні вимоги, аби Київ звільнив 42 особи, які жодним чином не пов’язані з воєнними діями на Донбасі. Російський представник по Мінську Борис Гризлов також підтвердив цю інформацію про «шкільне перемир’я».
Слід відмітити що попереднє, так зване «хлібне перемир’я», про яке домовилися для збору урожаю, було зірвано в перший же день.
Теги: Украина, Донбасс, школа, перемирие, Минские договоренности
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