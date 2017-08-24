В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ТАРИФ НА ВОДУ УВЕЛИЧИЛИ НА 40 %

24.08.2017 08:35

И неприятные новости для потребителей на этом не заканчиваются…



Разговоры о повышении стоимости воды ходили уже давно. Многие люди даже свыклись с осознанием того, что рано или поздно за живительную влагу придется платить больше. Вопрос: когда и сколько? Менялись цифры, статьи расходов, заложенные в новый тариф, вносились коррективы.



И вот, 10 августа Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлениями №№ 1014, 1015 окончательно утвердила расценки на централизованное водоснабжение и водоотведение для абонентов КП «Компания «Вода Донбасса».

- Для юридических лиц и жителей частного сектора тариф возрастет с ныне действующего (18,45 грн.) до 24,384 грн. с НДС, где 13,164 грн. – водоснабжение, 11,22 грн. – водоотведение, – говорит директор Торецкого ПУВКХ Дружковского водоканала Алексей Долбещенков. – Для абонентов, проживающих в многоквартирных домах, стоимость услуг водоканала возрастет на 40% и составит 25,834 грн.: 13,836 грн. – вода и 11,22 – водоотведение. Тарифы вступят в силу на следующий день после публикации в официальном печатном издании «Урядовий кур’єр». Скорее всего, это будет уже нынешней осенью.



Надежда потребителей, что в структуру затрат включат расходы на содержание и обслуживание приборов учета – не оправдались. Согласно постановлению, людям, как и прежде, придется самостоятельно оплачивать регулярную поверку водяных счетчиков.

- Это объясняется тем, что со 2 августа действует Закон Украины № 2119-VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», - продолжил Алексей Долбещенков, - который, по сути, упраздняет квартирные водомеры и предполагает установку единого счетчика на многоэтажный дом. Законом предусмотрен переходной период – два года. За это время «Компания «Вода Донбасса» должна разработать соответствующую программу, согласовать ее с органами местного самоуправления, найти источники финансирования, составить график, и только потом приступить к практической реализации.



По словам Долбещенкова, о том, что на многоэтажный дом установят прибор учета, жильцов предупредят за три месяца.



- Далее схема следующая: три месяца сравнивают показатели общедомового счетчика с суммированными данными каждого абонента. Кто будет компенсировать разницу в показателях – потребители либо поставщик услуг – точных разъяснений Закон пока не дает. У нас есть еще два года, поэтому, надеемся, что этот момент будет разрешен грамотно, во избежание социального напряжения и конфликта интересов людей и компании, - завершил спикер.

- Это объясняется тем, что со 2 августа действует Закон Украины № 2119-VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», - продолжил Алексей Долбещенков, - который, по сути, упраздняет квартирные водомеры и предполагает установку единого счетчика на многоэтажный дом. Законом предусмотрен переходной период – два года. За это время «Компания «Вода Донбасса» должна разработать соответствующую программу, согласовать ее с органами местного самоуправления, найти источники финансирования, составить график, и только потом приступить к практической реализации.