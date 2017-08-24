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Архив - Донецкая область

В Мариуполе стало меньше первоклассников

24.08.2017 14:15
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На всей территории Украины, в том числе, и в Мариуполе вводятся изменения в учебном процессе.

Об этом сообщила директор департамента образования городского совета Татьяна Братчикова

Меняются требования к чтению — из программы убрали технику чтения на скорость. Особенное внимание теперь будет уделяться осознанному чтению и его правильности.

Первоклассники будут учиться без оценок, которые становятся конфиденциальной информацией. Теперь помимо педагогического состава, оценки доступны только для ученика и родителей.

Как и в прошлом году знания первоклассников не оцениваются. Учителям запрещается делать исправления ручкой красного цвета.

К слову, в этом году в школу пойдет меньшее количество первоклассников по сравнению с прошлым 2016 годом. Согласно данных, которыми располагают в департаменте образования, в этом году в первый класс пойдут 3940 человек. В прошлом 2016 году это число составило 4023 ребенка.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, первоклассник
 
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