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В Мариуполе стало меньше первоклассников
На всей территории Украины, в том числе, и в Мариуполе вводятся изменения в учебном процессе.
Об этом сообщила директор департамента образования городского совета Татьяна Братчикова
Меняются требования к чтению — из программы убрали технику чтения на скорость. Особенное внимание теперь будет уделяться осознанному чтению и его правильности.
Первоклассники будут учиться без оценок, которые становятся конфиденциальной информацией. Теперь помимо педагогического состава, оценки доступны только для ученика и родителей.
Как и в прошлом году знания первоклассников не оцениваются. Учителям запрещается делать исправления ручкой красного цвета.
К слову, в этом году в школу пойдет меньшее количество первоклассников по сравнению с прошлым 2016 годом. Согласно данных, которыми располагают в департаменте образования, в этом году в первый класс пойдут 3940 человек. В прошлом 2016 году это число составило 4023 ребенка.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, первоклассник
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- В Мариуполе стало меньше первоклассников14:15
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