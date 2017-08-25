Изменены правила пересечения линии разграничения

25.08.2017 15:53

Приняты некоторые изменения и уточнения в порядок, который регламентирует пересечение гражданами из неподконтрольной территории линии разграничения. Разъяснения опубликованы на сайте СБУ, передает avdeevka.city.

Так, решена проблема людей, которым необходимо вклеить в паспорт фотографию (в 25 и 45 лет). Как известно, процедуру эту можно выполнить только лишь на подконтрольной Украине территории. Но людям, сдавшим документы в миграционную службу, приходится ждать до 2 месяцев. Далеко не у всех есть возможность снимать квартиру, а вернуться в ОРДЛО без паспорта до последнего времени было нереально. Теперь это можно сделать, имея на руках справку миграционной службы и пропуск.

Кроме того, в доверенности на право пользования транспортными средствами теперь не обязательно указывать слова «для въезда на неподконтрольную территорию». Но условие нотариального заверения доверенности остается.