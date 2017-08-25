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Архив - Донецкая область

В ДОНЕЦКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ПЕНСИЮ В ДОЛГ

25.08.2017 16:10
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В ДОНЕЦКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ПЕНСИЮ В ДОЛГ

Жителям неподконтрольной территории Донецкой области предлагают оформить украинскую пенсию в долг. Об этом рассказал собеседник «Новости Донбасса».

В объявлениях, размещенных на улицах Донецка и Макеевки говорится об оформлении пенсии в долг, но в действительности услуга предоставляется в так называемую рассрочку.

Стоимость оформления украинской пенсии составляет 5 тысяч гривен, из которых сразу нужно оплатить от 2 до 3 тысяч гривен в зависимости от варианта оформления (с выездом или без выезда пенсионера).

Остальная сумма оплачивается после прохождения всех проверок и уведомления из банка о начислении денег.

Источник:  novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, пенсия, долг
 
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