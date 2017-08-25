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В ДОНЕЦКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ УКРАИНСКУЮ ПЕНСИЮ В ДОЛГ
25.08.2017 16:10
Жителям неподконтрольной территории Донецкой области предлагают оформить украинскую пенсию в долг. Об этом рассказал собеседник «Новости Донбасса».
В объявлениях, размещенных на улицах Донецка и Макеевки говорится об оформлении пенсии в долг, но в действительности услуга предоставляется в так называемую рассрочку.
Стоимость оформления украинской пенсии составляет 5 тысяч гривен, из которых сразу нужно оплатить от 2 до 3 тысяч гривен в зависимости от варианта оформления (с выездом или без выезда пенсионера).
Остальная сумма оплачивается после прохождения всех проверок и уведомления из банка о начислении денег.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсия, долг
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