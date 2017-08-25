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В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ
Неухоженные, грязные дети в возрасте от 2 до 14 лет, антисанитария в доме. Однако самое страшное, что вместо материнской ласки дочери слышат от родного человека в свой адрес только нецензурную брань.
Проверяя семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, состоящих на учете в социальных службах, правоохранители узнали о семье из 5 детьми.
Семья живет в Приморском районе. 32-летняя мать одна воспитывает дочерей, но, как установили полицейские, надлежащего ухода за детьми нет, ведь женщина интересуется только алкоголем. В доме условия, неблагоприятные для проживания детей.
Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что пьяная мать часто берется «воспитывать» детей, используя нецензурные выражения.
После общения с жительницей Мариуполя полицейские были вынуждены вызвать в адрес социальную службу для постановки семьи на учет.
С женщиной проведена профилактическая беседа. Она привлечена к административной ответственности по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение насилия в семье).
С начала года в Донецкой области за насилие в семье привлечены к ответственности 76 родителей.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, антисанитария
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