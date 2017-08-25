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Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
25.08.2017 13:37
По состоянию на 17 августа 2017 на двух счетах БФ «Они заслужили», которые зарегистрированы на главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко, находилась внушительная сумма средств, передает УКРОП со ссылкой на politeka.net.
Также стоит отметить, что учетная запись для входа в клиент-банк ЦРБ оформлена на самого главаря террористов.
На видео, которое было опубликовано хакерами, получившими доступ к личному кабинету Захарченко в «Центральном Республиканском Банке», можно увидеть, что главный террорист имеет свободный доступ к деньгам фонда террористов «Они Заслужили».
По состоянию на 17 августа текущего года там находилось 114 048 545 рублей (192 893 долларов).
Теги: Донбасс, счет, террорист, Захарченко
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