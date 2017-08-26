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Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?
Ті, хто постійно твердить про «тотально російський Донбас» - що вони планують зробити з десятками тисяч українців, які не хочуть жити в недодержаві з трьох букв?
Мовою оригіналу
Не только киевский парад вызвал острую душевную боль у «братского народа», но и праздничные мероприятия в городах Донецкой и Луганской областей тоже.
Тысячи людей с украинской символикой вчера прошлись по улицам этих городов. Самая крупная демонстрация была в Краматорске. Признаюсь, даже я не ожидал увидеть столько людей.
Интересно, что со всеми этими русскоязычными жителями Донбасса хотят сделать сторонники ДНР? Ведь Захарченко все время грозится захватить Краматорск и Мариуполь.
Вот те, кто постоянно твердит про «тотально русский Донбасс» - что они планируют сделать с десятками тысяч украинцев, которые не хотят жить в недогосударстве из трех букв? Что делать с коренными жителями Донбасса, которые не вписывается в «русский мир» и не желает быть его частью?
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, люди, символика, боевики
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