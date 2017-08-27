Долгострой на 2 млн от Евросоюза: в Краматорске не могут завершить ремонт жилья для переселенцев

27.08.2017 15:12

Общежития для переселенцев, которые в Краматорске Донецкой области капитально ремонтируются за счет европейского гранта, не будут сданы в установленный срок, из-за этого люди с инвалидностью рискуют остаться на улице.

Капитальный ремонт трех общежитий за счет средств Евросоюза, выделенных еще в 2014 году, стартовал в Краматорске лишь в начале этого года, сообщает ИА «Вчасно».

Срок реализации проекта стоимостью в 2 млн. евро должен был завершиться 17 апреля 2017 года. Но начало работ длительное время тормозилось по разным причинам. Год назад произошел перезапуск проекта и в этом году начались работы по реконструкции. Из-за «перезагрузки» команды и отсутствия ремонта окончательную дату отодвинули еще на полгода, которые истекают 17 сентября.

Однако и к этому сроку ремонт общежитий не будет завершен, а те, кто планировал заселиться сюда осенью, могут остаться на улице.

Что ремонтируют для переселенцев и инвалидов в Краматорске на деньги ЕС

Общежитие по ул. Уральской было построено в 1947 году без каких либо технологий, так как людям срочно требовалось жилье. При разборе конструкций в начале января стало понятно, что стены не соединены с перекрытием, просто стоят на полу. По этому объекту больше всего работы и корректировки.

Построенное в 1972 году общежитие по ул. Назаренко принадлежало ранее цементно-шиферному комбинату. В коммунальную собственность было передано и законсервировано в 2008 году. Работы на этом объекте идут быстрее остальных, уже в середине лета все должно быть готово. Основной проблемой является подтопление грунтовыми водами, что характерно для этой части города.

Общежитие по ул. Рыбинской раньше было профилакторием Старокраматорского машзавода, построенным в 1982 году. Тут ремонт начали позднее, в первых числах апреля. Причиной стало ожидание заключения от геологов по поводу трещины здания, надо было выяснить можно ли вообще проводить реконструкцию.

Кто может остаться на улице из-за нереализованного в срок проекта

На сегодняшний день здания и помещения внутри общежитий до сих пор не готовы принять жильцов, а когда ремонт завершится, не знают даже представители проекта Евросоюза «Обеспечение жилищными условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей Краматорска, оказавшихся под влиянием конфликта».

Об окончании работ говорить еще рано и сколько еще понадобиться времени, пока не понятно. Первыми с проблемой отсутствия жилья для переселенцев столкнутся люди с инвалидностью, которые рассчитывали на заселение в комнаты общежитий.

14 переселенцев с инвалидностью, которые проживают в Центре профессиональной реабилитации инвалидов, должны будут выселиться оттуда, так как там закончился срок их переобучения. Еще два месяца можно пожить на условиях комплексной социальной и психологической реабилитации, а затем нужно выезжать.

За три года с момента начала боевых действий на территории Донецкой области столичные чиновники так и не приняли документ, согласно которому люди с инвалидностью могут проживать в Центре реабилитации, где созданы все условия для них, в том числе за деньги от ПРООН.

«В Донецкой области это единственное здание, приспособленное для проживания людей с инвалидностью, особенно тех, кто вынужден находиться в инвалидной коляске, - отмечает директор Донбасского центра профессиональной реабилитации инвалидов Светлана Фомина. – Через два месяца переселенцы должны выехать из центра, а деваться им некуда».

Из 14-ти переселенцев, которые через два месяца должны выехать из центра реабилитации, 8 — в инвалидных колясках. Ни одна многоэтажка не приспособлена для того, чтобы люди жили в арендованных квартирах.

Вопрос ребром о выселении из Центра переселенцев, на которых в бюджете страны не предусмотрели оплату за коммунальные услуги, поставлены Фондом социальной защиты инвалидов. В поисках жилья люди с инвалидностью отправились посмотреть, как продвигается ремонт общежитий, тем более там предполагается обустройство комнат для инвалидов, а все заявления на заселение вовремя сданы.

То состояние, которое они увидели в ремонтируемых сейчас общежитиях, повергло их в шоковое состояние. Когда закончится ремонт, им не объясняют, говорят — это надолго.

«Вчера на улицах Краматорска (Ш.Назаренко, Рыбянская, Уральская) умерла моя надежда… надежда на будущее, надежда на крышу над головой, вера в чиновников и их обещания», - делится впечатлениями переселенка в инвалидной коляске Татьяна Бобровская.

Женщина сделал фотографии долгостроя и разместила их в соцсети в комментарием: «Вот так выглядят три общежития, обещанные для проживания ВПО. На них особенно надеялись люди с инвалидностью, передвигающиеся на инвалидных колясках. Вследствие боевых действий мы остались без жилья, а теперь и без надежды на него».

Татьяна Бобровская также нарекает на то, что в Краматорске нет ни одного дома, архитектурно доступного для колясочников.

«Наше пребывание в единственно доступном и специально обустроенном здании Центра реабилитации закончится через пару месяцев, так как чиновники отказали в дальнейшем там проживании ВПО с инвалидностью, — сетует переселенка. — Таким образом в зиму мы останемся на улице. Общежития для проживания ВПО в этом году завершены не будут».

Перспективы долгостроя

В результате проекта из трех общежитий Краматорска должны сделать квартиры малосемейного типа. Будет несколько двухкомнатных, остальные однокомнатные квартиры с отдельной кухней и санузлом. В каждом общежитии по две квартиры сделают приспособленными для людей в инвалидных колясках. В общей прачечной разместят стиральные машины. Комнаты укомплектуют мебелью, холодильником и электроплитой. В общей сложности три общежития разместят 253 переселенца, приоритет будет отдаваться семьям льготной категории.

Но когда люди смогут въехать в свое жилье чиновники не знают.

«До 17 сентября завершить проект по реконструкции трех общежитий не представляется возможным, - прокомментировала специалист по информированию общественности Лариса Щебрина. Сроки все время отодвигаются, так как здания старые и постоянно вылазят новые хвосты. Приходится менять техзадания, это тоже занимает время. Подрядчики уже наняли субподрядчиков, но все равно не укладываются в сроки. Будем просить доноров о продлении».

Заказчиком проекта выступает коммунальное предприятие «Мост», проектировщик — ЧП «Рестро», подрядчик — ТОВ ФБК «Луч».

Источник: vchasnoua.com