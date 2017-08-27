Из-за невнимательности в оформлении документов женщина не смогла перевезти ребенка через КПВВ под Мариуполем

27.08.2017 13:11

Из-за невнимательности к деталям при оформлении документов, у женщины возникли трудности с перевозом ребенка через КПВВ «Новотроицкое» под Мариуполем, сообщает MRPL.CITY.

По данным пресс-секретаря Донецкого Пограничного отряда, на Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую украинской властью территорию Украины прибыла гражданка Украины 1979 года вместе со своим сыном 2002 года рождения. На паспортный контроль женщина предоставила нотариально заверенное заявление от отца на вывоз ребенка в АР Крым и город Севастополь и обратно. Документ содержал конкретное место на вывоз ребенка, но о его вывозе в/из временно неконтролируемой украинской властью территории Украины в пределах Донецкой и Луганской областей в доверенности указано не было.

Женщине разъяснили о возможности пересечения линии соприкосновения на Контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", "Чаплинка" на админграницах с АР Крым и обратно.

Также пограничники отмечают, что подобного рода осложнения на пересечении линии разграничения у граждан возникают именно из-за невнимательности к деталям при оформлении документов. В вопросе нотариально заверенных заявлений от родителей на вывоз детей, в частности, нужно помнить - на какую именно территорию он дает право вывозить ребенка.