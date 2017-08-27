На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу

27.08.2017 10:11

Пытаясь спасти жизнь человеку, полицейские в городе Константиновке Донецкой области вынуждены были застрелить принадлежащего ему пса.

«Помогите, моего мужа загрыз наш пес, — такое сообщение поступило на линию «скорой помощи» «103» от местной жительницы. Женщина рассказала, что вернувшись домой, увидела, что в доме на полу, без сознания лежит ее муж, однако подойти к нему поближе, ей не удалось. Женщине пришлось самой спасаться бегством, потому что ее атаковал их собственный алабай. Медики уведомили о вызове и полицию. Группа быстрого реагирования полиции прибыла в частный дом вместе с бригадой «скорой помощи», — сообщили в Константиновском отделении полиции.

Алабай, запертый в доме, «дал понять», что не подпустит к хозяину, который продолжал лежать на полу, и не было понятно, жив ли он, ни хозяйку, ни медиков, ни полицию. Животное бросалось на всех, кто пытался войти.

«Счет шел на секунды, ведь внутри без необходимой помощи умирал человек. Полицейские приняли решение — для обезвреживания животного применить табельное оружие. Закон статья 46 Закона „О Национальной полиции“ позволяет применить орудие в такой ситуации, когда животное представляет угрозу для людей», — рассказали в полиции.

Алабая пришлось застрелить. В доме правоохранители увидели труп мужчины и еще одной собаки. Овчарку, судя по всему, загрыз алабай, а вот на теле хозяина собак повреждений обнаружено не было. По предварительным выводам судмедэксперта, 58-летний мужчина скончался в результате сердечного приступа.

После тщательного осмотра места происшествия полицейские восстановили картину трагических событий. Алабай бросился на овчарку, и, в конце концов, загрыз ее, а хозяин попытался разнять сцепившихся животных, но, вероятно, разволновался, и… не выдержало сердце.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса с пометкой «естественная смерть».

Источник: fakty.ua