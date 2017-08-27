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Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"
На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей недовольство людей не может перерасти в восстание.
Об этом пишет Апостроф со ссылкой на политолога Кирилла Сазонова, журналиста из Донецка Сергея Гармаша, заместителя министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрия Гримчака и донецкого философа Алексея Панича.
Сазонов считает, что недовольство жителей "Л/ДНР" не может выступить за рамки бытового уровня.
"Очень трудно проявить свою нелюбовь по отношению к организованным вооруженным людям, учитывая, что человеку, недовольному режимом, найти себе союзников гораздо труднее, ведь неизвестно, кому можно доверять", - сказал он.
Гримчак подчеркнул, что в последний раз на Донбассе были выходы за Украину в 2014 году в Краматорске и Славянске, но их разогнали автоматные очереди.
"После этого никакие выходы на улицу уже невозможны", - уточнил он.
В то же время Гармаш уточнил, что протестные настроения на оккупированном Донбассе разрознены.
"Отношение действительно меняется, иллюзии исчезают и население все более раздражено тем, что сейчас там происходит. Процент раздраженных большой, но не каждый будет идти на прямой конфликт", - сказал он.
Гармаш добавил, что если Украина хочет, чтобы населения Донбасса ее поддерживало, то необходимо посылать туда определенные сигналы.
"В принципе, население активно, но оно не имеет четкой политической направленности. То, что люди побили российских наемников, еще не значит, что они готовы поддержать украинскую армию. Для того, чтобы они поддержали ВСУ, нужно, чтобы Украина для этого что-то делала: посылала какие-то сигналы, артикулировала свое отношение к перспективам разрешения конфликта", - подчеркнул он.
В то же время Панич уверен, что разочарование Россией может принести позитив Украине.
"В восстание это разочарование не перерастет. Это было бы еще катастрофичнее, чем известное Варшавское восстание. Но потом поможет Украине, когда оккупация закончится и мы вернемся на свои земли", - сказал он.
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Донбасс, восстание, иллюзия
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