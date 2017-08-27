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Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину

27.08.2017 19:10
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В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину

В больницу с телесными повреждениями поступил мужчина, которого в центре Мариуполя сбил тепловоз, сообщает MRPL.CITY.

Центральный отдел полиции Донецкой области передает, что сообщение правоохранителям о происшествии поступило сегодня в 9 часов утра. По факту травмирования человека под колесами тепловоза полицейские проводят проверку.

Предварительно установлено, что тепловоз сбил мужчину 1978 года рождения на железнодорожном переезде в Центральном районе Мариуполя.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, тепловоз
 
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