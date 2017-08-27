В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину

27.08.2017 19:10

В больницу с телесными повреждениями поступил мужчина, которого в центре Мариуполя сбил тепловоз, сообщает MRPL.CITY.

Центральный отдел полиции Донецкой области передает, что сообщение правоохранителям о происшествии поступило сегодня в 9 часов утра. По факту травмирования человека под колесами тепловоза полицейские проводят проверку.

Предварительно установлено, что тепловоз сбил мужчину 1978 года рождения на железнодорожном переезде в Центральном районе Мариуполя.