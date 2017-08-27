Последние новости раздела
- Из-за невнимательности в оформлении документов женщина не смогла перевезти ребенка через КПВВ под Мариуполем13:11
- ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»10:50
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу10:11
- Нужна была альтернатива привычному досугу, — руководитель первого безалкогольного арт-кафе в Доброполье08:14
- Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?22:34
- В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОВРЕДИЛИ ПАМЯТНИК БОЙЦАМ АТО22:10
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР20:31
- В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ20:11
- В Мариуполе открылась фотовыставка «Несокрушимые» 19:32
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва18:09
ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»
27.08.2017 10:50
Глава незаконной организации «ДНР» Александр Захарченко присвоил Донецку звание «город-герой». Об этом сообщает подконтрольный «ДНР» сайт ДАН.
О присвоении статуса Захарченко заявил в ходе заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия - Донбасс».
Также во время этого мероприятия было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем.
Город-герой - высшая степень отличия, которой награждали города во время существования Советского Союза, прославившихся героической обороной во время Второй Мировой войны.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- На донецкую стелу, откуда изгнали мягкий знак, присобачили символ ДНР (ФОТО)
- В Донецке вскоре не останется студентов
- Гуманитарка не может пробиться в Донецк. На "Донбасс Арене" перестали выдавать детские наборы
- В Донецке пройдет "международный матч" непризнанных
- "Госбезопасность ДНР" в действии: задержали даже своего министра
- Кремль дал указание боевикам провести в Донецке парад военнопленных 24 августа
- Из-за невнимательности в оформлении документов женщина не смогла перевезти ребенка через КПВВ под Мариуполем13:11
- ВДНХ. Зарплата перловкой и прочие достижения народного хозяйства «ЛНР»11:10
- ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»10:50
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу10:11
- Нужна была альтернатива привычному досугу, — руководитель первого безалкогольного арт-кафе в Доброполье08:14
- Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?22:34
- В ЛИМАНСКОМ РАЙОНЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОВРЕДИЛИ ПАМЯТНИК БОЙЦАМ АТО22:10
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР20:31
- Будни "ЛНР": на тяжелую работу тут скорее пойдет старик, а молодежь будет стрелять деньги у мамы15:52
- В МАРИУПОЛЕ 32-ЛЕТНЯЯ МАТЬ РАЗГОВАРИВАЛА С ДЕТЬМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАТОМ20:11
- Из-за невнимательности в оформлении документов женщина не смогла перевезти ребенка через КПВВ под Мариуполем13:11
- Отдыхаем по-новому: как уменьшится количество выходных в Украине12:52
- Вакарчук о реформах: За 3 года в Украине сделано больше, чем за последние 20 с лишним лет независимости 12:32
- За ранение журналиста на учениях в Кривом Роге должностным чинам Минобороны грозит срок, - НСЖУ12:11
- Ученые Стэнфордского университета обнаружили у человека способность предсказывать будущее11:51
- Міжнародні журналісти звернулись до України з дивним проханням11:31
- ВДНХ. Зарплата перловкой и прочие достижения народного хозяйства «ЛНР»11:10
- ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»10:50
- В гараже нашли заброшенный спорткар стоимостью 2 млн. долларов10:30
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу10:11
- Медики рассказали об опасных последствиях сотрясений мозга09:32
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой08:52
- Фруктовые соки: как употреблять правильно08:30
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- Рецепт дня: вкусные панкейки с корицей14:10
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок12:50
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Исповедь эмигрантки: как украинка разочаровалась в Египте12:07
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
- Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие
- Российские певицы собрались порадовать боевиков «ЛДНР»
- Почему звенит в ушах и голове?
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва