- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»18:20
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців14:27
- Провокации в зоне АТО: под огнем Авдеевская промзона и подступы к двум населенным пунктам11:15
- Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"21:50
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- Долгострой на 2 млн от Евросоюза: в Краматорске не могут завершить ремонт жилья для переселенцев15:12
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса13:53
Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців
Україна відчувається втомленою і РФ у даний час почала вести війну на виснаження, через що введення на Донбас миротворців ООН могло б стати одним із виходів з даної ситуації.
Як інформує replyua.net, про це в інтерв'ю одному з українських онлайн-видань заявив військовий експерт Олег Жданов. Водночас він переконаний, що шанси України на отримання миротворчого контингенту фактично дорівнюють нулю.
«Для нас фактично нереально отримати миротворчий контингент на Донбасі, поки у Росії є вето у Радбезі ООН. Інше питання полягає у тому, наскільки цей контингент нам міг би допомогти – ми можемо опинитися у ситуації точно таку, як на півночі Кіпру. Там миротворці ООН фактично опинилися між протиборчими сторонами, встановилося чітке і стабільне перемир'я, але після цього - питання політичних торгів і переговорів», - сказав експерт, додавши, що для України це був би один з найбільш оптимальних виходів із ситуації.
«Зараз час грає проти нас, Україна вже стомилася, а у Росії значно більше можливостей і ресурсів, у порівнянні з нами. І ми сьогодні буквально у всіх сенсах стомилися, а це значним чином знижує здатність суспільства до прийняття адекватних рішень », - сказав він.
Теги: Донбасс, война, АТО, миротворцы
- Що обстріляли 20 вересня на Донецькому напрямку
- Украинский десантник потерял ногу на Донбассе, но рвется в небо (ВИДЕО)
- Зона АТО: до войны в детсаду Очеретино было 260 детей, сейчас - всего 30.
- Казанский: "Может быть Захарченко и Плотницкий - это как раз и есть те самые фашисты, которые всегда мечтали уничтожить Донбасс?"
- На Луганщині летіли снаряди та ракети
- Как в "ДНР" оправдывают подготовку к началу большой войны
- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»18:20
- В Луганске убили двух «депутатов парламента ЛНР»18:06
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців14:27
- Провокации в зоне АТО: под огнем Авдеевская промзона и подступы к двум населенным пунктам11:15
- Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"21:50
- В ОРЛО местные жители разоружили трех боевиков, - разведка 21:33
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- Губернатор рассказал о рейдерском захвате херсонской мореходки22:27
- Ivan NAVI подрался из-за девушки22:05
- Вперше з часів Незалежності: українські області б’ють урожайний рекорд21:45
- В Италии ученые обнаружили сенсационную находку21:25
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы21:04
- У Кореї знову готуються запустити ядерну боєголовку20:40
- Ученые шокировали прогнозом на будущее смартфонов20:20
- Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»20:02
- Ученые нашли космическое облако спирта19:45
- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Які хвороби лікують соковиті персики?07:48
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы07:28
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы