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Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе
С 25 августа, когда было объявлено так называемое "школьное перемирие" на Донбассе, более 600 раз был нарушен режим "тишины".
Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает информационное агентство УНИАН.
"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.
Однако он также отметил, что общий уровень напряженности на линии фронта уже третью неделю подряд уменьшается.
80% боевых столкновений фиксируется в районах Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также в районах к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, перемирие, провокация, ОБСЕ, террористы
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