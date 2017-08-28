Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом

28.08.2017 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

За словами Президента Петра Порошенка, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру, будувати дороги

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна, незважаючи на російську агресію крок за кроком продовжувати розвиток мирного життя на Донбасі.

Про це Порошенко сказав під час відкриття загальноосвітньої школи № 9 в місті Покровськ Донецької області.

«Підкреслюю, що незважаючи на російську військову агресію, всі біди, всі негаразди, що через неї сталося з нами, ми і надалі крок за кроком будемо продовжувати розвиток мирного життя на Донбасі», – заявив він.

За його словами, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру, будувати дороги. «Тільки в цьому році 800 млн грн буде спрямовано на дорожнє будівництво, в тому числі і через реалізацію президентського експерименту, коли перевиконання митних зборів буде залишатися в області і направлятися на будівництво доріг, які в тому числі були зруйновані війною, об’єктів інфраструктури, шляхопроводів, які були зруйновані, і зараз справа нашої честі – їх відновити», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, українські чиновники придумали, як врятувати Донбас від екологічної катастрофи.

Також унікальна дзвіниця стане символом пам’яті про героїв, які склали голову в битва за свободу України.

Джерело: https://politeka.net  з посиланням на “УНІАН



Теги: Донбасс, война, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх