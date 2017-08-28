Провокации в зоне АТО: под огнем Авдеевская промзона и подступы к двум населенным пунктам

28.08.2017 11:15

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по силам АТО, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.

"Незаконные вооруженные формирования уменьшили количество обстрелов наших позиций, не применялись минометы и другое тяжелое вооружение. Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются только в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное - это более 60 процентов от всех случаев открытия огня в сутки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении вечером и ночью террористы дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, из гранатометов были обстреляны подступы к Майорску и Луганскому.

"На один из таких обстрелов, учитывая угрозу жизни наших военных, украинские воины единственный раз в сутки открывали огонь", - отметили в штабе.

На Приморском направлении вечером боевики несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

В штабе добавили, что в большинстве случаев обстрелы сепаратистов были не долговременными и носили провокационный характер.

Источник: http://from-ua.com