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Архив - Донецкая область

"Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе

29.08.2017 09:11
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"Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе

На Донбассе появились военнослужащие с голубыми повязками на руках. Фото опубликовал в микроблоге в Twitter блогер Necro Mancer, сообщает obozrevatel.com.

"Что это повязки у ребятишек не белые, как положено?" - подписал снимки Necro Mancer.



Теги: Донбасс, военнослужащий, ДНР, ЛНР, боевики
 
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