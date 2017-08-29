Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики.

29.08.2017 22:06

Город готов восстановить мариупольский аэропорт, а открытие воздушного пространства — вопрос государственной политики. Об этом заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко говорил на встрече с литовской делегацией, сообщает 0629.

В воскресенье в здании городского совета состоялась встреча представителей городской власти с литовской делегацией, которая приехала в Мариуполь для велосипедного тура по городам Восточной Украины. Один из вопросов, который поднимался на обсуждении, — транспортная система Мариуполя.

Заместитель городского головы Александр Голтвенко сказал, что власти города могут легко восстановить мариупольский аэропорт. Однако открытие воздушного пространства над городом — это политический вопрос, который должен решаться на уровне государства. Он добавил, что из-за перепада высот боевики не смогут обстрелять аэропорт, поэтому считает его безопасной зоной.

Голтвенко заявил, что «узкое горлышко» не способно пропускать достаточное количество поездов в Мариуполь и открытие аэропорта было бы отличным решением для большинства горожан. Однако он заметил, что на его территории по договоренности до сих пор на данный момент находятся военнослужащие.

«В Израиле аэропорт находится в 8 км от линии соприкосновения, а в Мариуполе — в 60-ти», - сказал Александр Голтвенко. Напомним, что областная администрация работает над технической стороной запуска аэропорта в Мариуполе.