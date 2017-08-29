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Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть
Городские власти рассказали о повышении тарифа на воду и ознакомили с причинами этого.
Сегодня Руководство «Горводоканала» вместе с представителями власти города обсуждало повышение тарифов на услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и по централизованному снабжению холодной воды и изменений инвестиционной программы на 2017 КП «Мариупольское ПУ ВКХ». Присутствовали и представители общественности. Было оглашено, что тариф на воду увеличится на 33, 3% и составит составит 18 грн 92 коп. с НДС вместо 14 грн 20 коп существующих. В том числе 13 грн. 93 коп. это централизованное водоснабжение, а 4 грн. 99 коп. — водоотведение, сообщает 0629.
На изменение тарифа повлияло изменение стоимости «Воды Донбасса» (с 4. грн. 91 коп. до 6 грн. 25 коп.), снижение объемов реализации и повышение зарплаты сотрудникам. Также выросли и материальный затраты предприятия, т.к. выросла цена на реагенты и горючесмазочные материалы. Повлияла и общая инфляция и рост налогов. В суммы тарифов включена и разница между фактическими затратами на электроэнергию за 2016 г. Тариф на поставку холодной воды по водоотведению внутри домовых систем повысится на 36, 3% и составит 20 грн. 82 коп. (старая цена — 15 грн. 28 коп). Действующие тарифы покрывают расход КП «Горводоканал» лишь на 71% по водоснабжению и 84% - водоотведению.
«Повышение тарифов является вынужденной мерой для надлежащего функционирования предприятия», - уверяли собравшихся. Директор «Горводоканала» Геннадий Изюмов сказал, что 30% воды в Мариуполь поступают из Северского Донца, а 70 — из Павлопольского водохранилища. Он подчеркнул, что для Мариуполя «Вода Донбасса» не рассчитывала индивидуальный тариф, т.к. он бы был выше. Действует усредненный и общий. Новый тариф будет введен к концу года.
Рассказал он и о планах альтернативного водоснабжения Мариуполя. Сейчас уже «Институт воды» плотно занимается этим вопросом и к октябрю будут предложены основные концепции. Рассматривается Павлопольское, Старокрымское водохранилище и Азовское море. Разработка альтернативных вариантов позволит в Мариуполе сделать собственное предприятие по получению качественной воды.
«Проблема водоснабжения Мариуполя — это наша проблема и так уже сложилось, что нам надо этим вопросом заниматься», - сказал заместитель городского головы Михаил Когут. Он подчеркнул, что в начале сентября мариупольская делегация поедет в Краматорск и будет вновь поднимать вопрос об альтернативных водоисточников для города. Также он сказал, что знает о том, что жесткость воды на сегодняшний день не соответствует нормам, но повышение тарифов неизбежно.
«Нам нужно не то что двигаться, бежать по этой схеме», - сказал заместитель городского головы о поиске альтернативных источников водоснабжения для Мариуполя.
В ходе обсуждения инвестиционной программы КП «Горводоканала» было сказано, что благодаря помощи ЮНИСЕФа, финансы нужно было распределить и перенаправить.
Теги: Донбасс, Мариуполь, вода, подорожание
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