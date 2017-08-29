- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется18:45
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе11:54
Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление
ВСУ адекватно отреагируют на обстрелы и наступательные операции противника.
По итогам достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" соглашений в воинских частях и подразделениях ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органах, которые выполняют задачи в зоне АТО на Донбассе, принимаются меры по недопущению нарушения режима тишины, сообщает Трибун.
Однако, как заявляют в штабе АТО, в случае, если противник будет осуществлять вооруженные провокации, которые несут угрозу жизни мирного населения и украинских военнослужащих, будет адекватная реакция. Отмечается, что все силы и средства к этому готовы.
В ведостве подчеркивают, что режим прекращения огня по случаю начала учебного года, должен создать благоприятные условия для продвижени мира с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Теги: Донбасс, готовность, штаб, АТО
- СБУ: "Штаб ДНР возглавляет российский генерал"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Участники блокады Донбасса рассказали о следующем «шаге»: перекрытие поставок из РФ и национализация облэнерго
- В Краматорске в штабе АТО рассказали о численности сил боевиков и пояснили «запрет» ВСУ открывать огонь (ВИДЕО)
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- "Буремна Авдіївка": штаб АТО оприлюднив нове відео з передової
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется18:45
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе11:54
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle21:22
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО19:59
- Турчинов рассказал, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году19:35
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется18:45
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- Півроку після захоплення. Як працює промисловість в "ДНР. ВИДЕО18:20
- Йод: хорошего понемножку17:26
- Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья17:02
- «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история16:38
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- В «Черном тюльпане» рассказали о новых трудностях с обнаружением тел погибших под Иловайском08:29
- Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію 08:13
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление