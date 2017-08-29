Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление

29.08.2017 20:48

ВСУ адекватно отреагируют на обстрелы и наступательные операции противника.

По итогам достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" соглашений в воинских частях и подразделениях ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органах, которые выполняют задачи в зоне АТО на Донбассе, принимаются меры по недопущению нарушения режима тишины, сообщает Трибун.

Однако, как заявляют в штабе АТО, в случае, если противник будет осуществлять вооруженные провокации, которые несут угрозу жизни мирного населения и украинских военнослужащих, будет адекватная реакция. Отмечается, что все силы и средства к этому готовы.

В ведостве подчеркивают, что режим прекращения огня по случаю начала учебного года, должен создать благоприятные условия для продвижени мира с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.