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Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление

29.08.2017 20:48
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Полная боеготовность: в штабе АТО сделали заявление

ВСУ адекватно отреагируют на обстрелы и наступательные операции противника.
По итогам достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" соглашений в воинских частях и подразделениях ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органах, которые выполняют задачи в зоне АТО на Донбассе, принимаются меры по недопущению нарушения режима тишины, сообщает Трибун.
Однако, как заявляют в штабе АТО, в случае, если противник будет осуществлять вооруженные провокации, которые несут угрозу жизни мирного населения и украинских военнослужащих, будет адекватная реакция. Отмечается, что все силы и средства к этому готовы.
В ведостве подчеркивают, что режим прекращения огня по случаю начала учебного года, должен создать благоприятные условия для продвижени мира с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.



Теги: Донбасс, готовность, штаб, АТО
 
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