ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

29.08.2017 16:01

Важная информация для всех, кто пересекает линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Пограничная служба Украины сообщает, что пропускные пункты переходят на осенний график работы. С первого сентября 2017 года сокращается время для пересечения границ, передает zi.dn.ua.

Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7.00 до 18.30. Таким образом, время для пересечения сократится на час утром и на полтора часа вечером. Государственная пограничная служба просит граждан учитывать данную информацию во время поездок через линию разграничения.