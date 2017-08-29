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Архив - Донецкая область

ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

29.08.2017 16:01
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ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

Важная информация для всех, кто пересекает линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Пограничная служба Украины сообщает, что пропускные пункты переходят на осенний график работы. С первого сентября 2017 года сокращается время для пересечения границ, передает zi.dn.ua.

Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7.00 до 18.30. Таким образом, время для пересечения сократится на час утром и на полтора часа вечером. Государственная пограничная служба просит граждан учитывать данную информацию во время поездок через линию разграничения.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, график, пункты пропуска, КПВВ
 
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