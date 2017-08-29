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Сергей Ваганов: Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?
Известный фотожурналист Сергей Ваганов, который летом 2014 года выехал из оккупированного Донецка в Мариуполь был лишен права получать украинскую пенсию Пенсионным фондом Украины на совершенно абсурдных основаниях. Об этом сам Сергей Ваганов написал на своей странице в Фейсбук, сообщает 62.ua.
«7 апреля 2014 года. Сессионный зал уже окончательно захваченной областной администрации. В этот день здесь провозгласили государственность так называемой "ДНР". Почему я об этом вспоминаю именно сейчас? Я уже писал, что пенсионный фонд Украины заблокировал мне пенсию. Я в 2016 году прописался в квартире, которая является моей собственностью в Мариуполе.
С марта 2016 года избавился от статуса ВПЛ, официально стал жителем подконтрольной Украине территории Украины. Но пенсию за август все равно заблокировали. И для возобновления платежей предложили опять стать переселенцем. В ПФ мне пояснили, что все, кто прописался на подконтрольной Украине территории Украины после 07. 04. 2014, для возобновления выплат пенсий получить статус ВПЛ.
Но. Сам я являюсь владельцем "лестничного ума" и не очень быстро соображаю. Умный человек спросил меня: "А что, пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?". Как объяснить совпадение даты 7 апреля 2014 года в этих двух документах? АТО началась 13 апреля 2014 года. Пенсионный фонд Украины признал государственность ДНР?», - задает риторический вопрос Сергей Ваганов.
Как сообщил Сергей Ваганов в комментарии 62.ua, он будет защищать свои права в суде. Журналист отметил парадоксальность ситуации - ведь он не хочет получать у государства с нарушением закона выплаты, как вынужденный переселенец и за это ПФУ его наказывает лишением заслуженной пенсии.
По данным Сергея Ваганова, только в Мариуполе уже свыше ста пенсионеров, уехавших из оккупированной территории ОРДЛО, но не пожелавших оформлять статус переселенцев, попали в аналогичную ситуацию.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, пенсия, пенсионный фонд, ДНР, АТО, ВПЛ
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