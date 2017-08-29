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"Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи
В оккупированном боевиками Донецке в честь Дня города появились проукраинские надписи.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Виталий Овчаренко.
«А в Донецке наши продолжают хоть и тихое, но сопротивление. Сегодня ночью, с 26 на 27 августа, в Донецке дончане, работники уже нынче закрытых оккупантами шахт, показали свое отношение к российским захватчикам. Сразу на нескольких улицах города появилась серия надписей от шахтеров Донбасса, посвященная российским оккупантам перед Днем шахтера!» — пишет Овчаренко.
По его словам, на улицах города появились надписи «Шахтеры за Украину», «Шахтеры против России» и «Смерть путинцам», которые оказывают настоящее отношение украинских шахтеров — дончан к российским оккупантам.
"Эти надписи увидят много местных жителей, и это станет своего рода ударом по российской пропагандистской машине, и покажет, что украинцы Донбасса не желают жить в оккупации и ждут освобождения захваченной Россией территории Донбасса", - пояснил Овчаренко.
Источник 0629
Теги: Донецк, Донбасс, шахтеры, патриоты
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