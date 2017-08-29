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В Дружковке торжественно открыли опорную школу
Долгожданное событие, к которому тщательно готовились на протяжении последних десяти месяцев, наконец, свершилось.
Обновленные классы, просторные и комфортные спортивный и актовый зал, столовая, оснащенная современной техникой, библиотека, где на стеллажах уже аккуратно расставлены книги и учебные пособия – такой предстанет перед школьниками модернизированная ОШ № 17 уже через несколько дней. В этом году здесь сядут за парты около 700 ребят, для которых, по убеждению педагогов, учеба станет увлекательным и интересным процессом.
Первую экскурсию по школьным кабинетам и коридорам совершила высокопоставленная делегация – министр образования и науки Лилия Гриневич, народный депутат Украины Олег Недава, заместитель главы ДонОГА Евгений Вилинский и директор областного департамента образования и науки Надежда Оксенчук. Приезд почетных гостей был специально приурочен к церемонии тожественного открытия опорной школы. Увиденным визитеры остались довольны.
- Дружковка получила замечательную отремонтированную школу. Это и есть то новое учебное заведение, где мы сможем воспитывать патриотов, новаторов-исследователей, творческих, критично мыслящих личностей, - отметила Лилия Гриневич. – Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании обновленной школы. Ведь это лучшие инвестиции в самое ценное, что у нас есть – наши дети. В свою очередь работники образования обязаны осознать, что одной красоты учебного заведения – недостаточно. В школах должны быть учителя, которые творчески подходят к своим обязанностям и работают по новым стандартам. И у педагогов Дружковки появилась возможность стать первопроходцами в этом направлении.
В том, что ОШ № 17 станет флагманом в сфере образования убежден и городской голова Валерий Гнатенко.
- На капитальную реконструкцию учебного заведения государство выделило больше 47 млн. У школы огромный потенциал: здесь есть все необходимое, чтобы учащиеся смогли добиться высоких результатов. Надеюсь, что очень скоро мы увидим эти достижения, - подчеркнул Валерий Гнатенко.
29 августа опорные школы одновременно открылись сразу в трех городах Донецкой области – Дружковке, Покровске и Часов Яре. Жители каждого населенного пункта смогли стать свидетелями торжественного разрезания ленточек благодаря прямой онлайн трансляции на большом экране.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, Дружковка, школа, открытие
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