“Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”

29.08.2017 12:21

“Прошу не ломать. Все украдено” – фото с такой надписью на рольставнях тиражируют соцсети. На нем вооруженный мужчина в камуфляже позирует около закрытого входа в офис. Палец на его левой руке приподнят вверх в значении “все в порядке”. На снимке видно, что стена и рольставни изрешечены пулями, передает “Диалог.UA”.

При этом мужчина улыбается и показывает одобрительный жест. “Вся суть "ДНР" в одном фото”, – подписали кадр пользователи.

В комментариях жители оккупированной территории заметили, что "боевой шахтер - бурят" приехал в Донбасс ради обогащения, теперь они делают памятные фотографии у своих “трофеев”.