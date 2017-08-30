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Архив - Донецкая область

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ

30.08.2017 08:51
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КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА СТАЛО МЕНЬШЕ

Международная организация по миграции опубликовала результаты последнего мониторинга. По статистике, что обнародовала Международная организация по миграции, количество ВПО уменьшилась. Все из-за того, что часть людей вернулась на временно неподконтрольную территорию, сообщает zi.dn.ua.

73% тех, которые вернулись на временно неподконтрольную территорию, основной причиной возвращения указали наличие там собственного жилья.

Большинство ВПО вынуждены снимать жилье или жить у родственников. Лишь 2% имеют собственное жилье на новом месте.

В прошлом году только 12% считали себя интегрированными в общество, сейчас эта цифра выросла до 68%.

По результатам опроса материальное положение людей остается тяжелым, многие из них экономят даже на питании. Люди, имеющие сезонный заработок, составляют до 19% всех ВПО, доля гуманитарной помощи как источника дохода сокращается от 32% в прошлом году до 14% в настоящее время.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, гуманитарная помощь, переселенцы
 
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