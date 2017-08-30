"Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко

30.08.2017 12:16

После громкой новости о попытке “министра МЧС ДНР” Алексея Кострубицкого “отжать” катер у россиянина “СМИ” непризнанной “республики” развернули широкую пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко. Так, издание “Правда-ДНР”, которое растиражировали все паблики на оккупированной территории, утверждает, что пьяный “министр” катер не отбирал, а собирался отвезти на штрафстоянку, передает “Диалог.UA”.

“А вранье про дачу министра МЧС даже не поддается анализу. Кстати, для справки: ни дачи, ни даже собственного моря у Алексея Кострубицкого нет, и я бы посоветовала пишущим врунишкам получше готовиться к изготовлению своих фейков, например, брать в регистрационной палате сведения о недвижимом имуществе лица, которое они в очередной раз соберутся “мочить””, - пишет автор заметки, названная как Елена Тальберг.

Интересно, автор заявила, что россиянин, который, к слову, получил от МЧС спасательные жилеты для детей, якобы вообще не имел разрешительных документов на катание детей и нарушил большое количество “законов”.

Пользователи Сети в очередной раз подняли на смех оккупантов, которые пытаются оправдать собственную жадность некими “правилами” и заботой и жизнях мирных жителей: “Редактору газеты респект за этот и последующий бред. Вот и приехал покатать детей россиянин, поддержать Новороссию. Чуть не застрелили и не посадили. На всю жизнь запомнит, как у нас любят заезжих".