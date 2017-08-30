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На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ
На Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ. Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 30 августа Кризисное медиа-центр, сообщает pravda.com.ua.
По состоянию на июль 2017 года, в частности на востоке Украины присутствуют солдаты 331 костромского парашютно-десантного полка, 20-й отдельной мотострелковой бригады (Волгоград) и 7-й десантно-штурмовой бригады из Новороссийска Краснодарского края.
Советник начальника Генштаба Виктора Муженко Любовь Цибульская отмечает, что гибридность этой войны заключается, помимо прочего, в том что Россия создает новые воинские подразделения непосредственно на территории Донбасса.
"Это 1 и 2 армейские корпуса общей штатной численностью 36,3 тыс. человек, которые непосредственно подчинены Центру территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Органы управления этих корпусов полностью интегрированы в общую систему управления Южного военного округа, они являются ее элементами и созданы по российским стандартам", - объясняет Цыбульская.
По ее словам, это фактически продолжение Вооруженных Сил Российской Федерации, ведь управляются они русским командованием и финансируются из армейского бюджета РФ.
В эти корпуса Россия набирает российских и других граждан наемников и местных жителей.
"Основные командные должности в 1, 2 корпусах ЦТВ занимают кадровые офицеры ВС РФ. В первом полугодии 2017 года осуществлена ротация командного состава корпусов. В частности для выполнения задач только в 1 АК прибыли около 500 высших и старших офицеров из состава практически всех военных округов ВС РФ. В мае завершилась очередная ротация офицерского состава тактического звена (рота/батарея-батальон/ дивизион)", – отмечает Цибульская.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что эта инфографика иллюстрирует масштабы лицемерия России, когда она отрицает свое присутствие на Востоке Украины.
"Четвертый год убивая украинцев, Москва посылает на смерть и собственных граждан... Своих погибших в этой войне русские хоронят в безымянных могилах, чтобы даже мертвые не могли напоминать им о преступлениях Кремля", – говорит Климпуш-Цинцадзе, отмечая, что России придется отвечать за эти преступления.
Также, согласно данным Кризисного медиа-центра, потери Вооруженных сил Украины с начала проведения антитеррористической операции (по состоянию на 31 июля 2017 года) составили 2309 военнослужащих. Еще 8208 солдат получили ранения.
В 2017 году с января по август 142 бойцов АТО погибли и 1001 получил ранения.
Кроме этого за 3 года российской агрессии на Донбассе погибли более 8000 гражданских лиц.
Теги: Донбасс, техника, Российская Федерация, вооружение, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, наемники
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