Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен

30.08.2017 20:24

Как заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен бюджетных средств, сообщает mariupol.tv.

Также в ремонте нуждается бетонная дорога «Мариуполь-Бердянск», которая имеет важное значение для этих городов, связывая два порта – мариупольский и бердянский. Стоимость ее ремонта – 2,5 миллиарда гривен.