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Архив - Донецкая область

В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи

30.08.2017 14:06
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В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи

В районе Ясиноватой (район Крутой Балки и Яковлевки) оккупанты активно ведут земляные работы. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

В ходе земляных работ в сутки оборудуются по 200-300 метров новых траншей и окопов, строятся капониры и блиндажи. В ходе работ используется строительная техника (отмечались трактора-экскаваторы, пара самосвалов).

Отмечалось проведение бетонных работ – использовался один миксер.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, строительство, блиндаж, ДНР, Тымчук
 
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