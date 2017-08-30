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В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел. ВИДЕО
Потерь среди украинских военнослужащих нет. За минувшие сутки, 29 августа, подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает korrespondent.net.
По информации военных, определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также на донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали укрепления неподалеку Зайцево.
На приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными, – добавили в штабе.
При этом на луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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