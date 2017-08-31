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КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ КП «ВОДА ДОНБАССА» ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ
Новые тарифы на воду для жителей городов Донецкой области (потребителей КП «Вода Донбасса») начали действовать еще с 25 августа. То есть, как нам объяснили в Константиновском ПУВКХ, с 1 по 24 августа мы платим по старым тарифам, а с 25 августа – уже по новым.
Как мы уже сообщали ранее, за один куб воды при наличии счетчика теперь надо заплатить 25,84 гривни. Из них 13,84 гривни стоит сама вода, а 12 гривень – водоотведение. Для потребителей, чьи дома и квартиры не имеют приборов учета, точный тариф еще не определен.
Но, понятно, что за одного человека нужно будет заплатить более 100 гривень (25,84 грн. х 4 куба). Более точно сумма оплаты будет известна в ближайшие дни. Так что о новых тарифах для вышеназванной категории потребителей читайте в следующих публикациях на нашем сайте
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, тариф, Вода Донбасса, повышение
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