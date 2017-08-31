ПОКРОВСК: ШАХТЕРЫ «РОДИНСКОЙ» ОПЯТЬ БАСТУЮТ

31.08.2017 12:46

Горняки первой смены шахты «Родинская» опустились в забой, но приступать к наряду отказались. Напомним, что угольное предприятие входит в ГО «Мирноградуголь» и подлежит закрытию. Две недели назад «родинцы» уже начинали стихийную забастовку из-за задолженности по зарплате.

Под землей вместе с шахтерами находится голова первичной организации шахты «Родинская» Валентин Маковецкий. Горняки требуют выплатить остатки зарплаты за июль, а также аванс за август, который они не получили. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Бастующие ссылаются на министра Насалика, который анонсировал базовые даты для выплат аванса и заработной платы, соответственно 25 и 10 числа каждого месяца. «Голова местной организации НПГУ города Мирнограда Александр Абрамов сейчас ведет переговоры с администрацией ГП «Мирноградуголь»», – сообщает Михаил Волынец.

Источник: http://zi.dn.ua