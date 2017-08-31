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Политолог: Конфликт на Донбассе будет заморожен как минимум до 2019 года
Конфликт на Донбассе будет заморожен, прорыва от минских соглашений не стоит ожидать до 2019-2020 года. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.
«Волкер ничего нового не сказал, его заявления – продолжение линии администрации Обамы. США используют сложившуюся ситуацию в Украине, как элемент давления на Россию. Волкер, смягчил некоторые углы во взаимоотношения между стhанами. Если он будет настаивать на тех или иных вещах, то он будет неприемлемым для России и неэффективным в роли посла. С эти связаны его заявления по ядерному оружию, вступлению Украины в НАТО.
С другой стороны? Волкер занял позицию украинского руководства о том, что Россия виновна в конфликте. Ничего нового от посла США не прозвучало. Все последующие заявления Волкера будут лишь «замораживать конфликт» на Донбассе»,- сказал Р. Бортник.
Он добавил, что после переговоров Сурков – Волкер появится некое напряжение в «нормандском формате».
«Появилась политическая конкуренция за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Но пока это сделать нереально»,- подчеркнул Р. Бортник.
По словам эксперта прорыва в минских соглашениях до 2019-2020 года ожидать не стоит.
«Прорыва в минских соглашениях до конца 2019 - начала 2020 года ожидать не стоит. Он возможен лишь после того, как в Украине пройдут выборы»,- уточнил Р. Бортник.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
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