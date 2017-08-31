Порошенко на свои деньги покупает вооружение для ВСУ – СМИ

31.08.2017 15:58

По информации ресурса Ukrainian military pages, глава украинского государства Петр Порошенко на свои средства покупает для ВСУ те или иные виды снаряжения и вооружения, передает replyua.net. Согласно информации портала, с того момента, как начались боевые действия на Донбассе, президент более пяти ста миллионов гривен выделил для помощи военным.



В частности, несколько миллионов было потрачено для того, чтобы обеспечить третий отдельный полк специального назначения сил специальных операций (до 2016 года оперативного командования «Юг» Сухопутных войск). К тому же, Порошенко обеспечил полк оружием, снаряжением и даже автомобилями. «В перечне помощи, которую передал Порошенко, есть автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также сто снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62-мм карабинов Z-10 (308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон 338 Lapua Magnum, оптика, дальномеры и несколько десятков тысяч патронов», – утверждает ресурс.



Депутат ВР Владимир Арьев, комментируя данную новость на своей странице в Facebook подчеркнул, что в 2015 году компания Порошенко выделила на восстановление ВСУ 350 миллионов гривен.