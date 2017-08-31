Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя

31.08.2017 10:00

В Славянске после протестов местных активистов освободили от занимаемой должности учителя Андрея Шалду, которого обвинили в сепаратизме, сообщает Телеканал новостей «24».

Соответствующий приказ издал отдел образования Славянского городского совета. В документе указано, что преподаватель уволен "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".