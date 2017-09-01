Донецкий университет-переселенец справил новоселье в Мариуполе

01.09.2017 12:30

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш 31 августа в Мариуполе открыл новый корпус Донецкого государственного университета управления, сообщает сайт «Новости Донбасса».

В пятиэтажном корпусе расположены 6 лекционных залов, 34 аудитории. В нем будут учиться 930 студентов, из которых 343 - переселенцы, 55 - жители из населенных пунктив вблизи линии соприкосновения, 208 - мариупольцы.

Финансирование ремонтных работ проводились в т.ч. за счет USAID в рамках проекта «Украинская инициатива повышения уверенности», бенефициаром которого является МВОТ.

Стоимость ремонта 20 млн.грн., включая благоустройство, утепление, оснащение помещений, оборудование мебелью, оргтехникой.