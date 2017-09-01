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Как прошел Первый звонок в школах Донецкой области: праздник знаний с благотворителями и спортсменами
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил актуальность подобных социальных инициатив в жизни детей Донбасса
Ежегодно 1 сентября благотворительный Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" торжественно поздравляют первоклассников Донецкой области с Днем знаний.
Этот год не стал исключением, и официальные делегации отправились на праздничные линейки в общеобразовательные школы Константиновки, Дружковки, Покровского и Константиновского районов, а также в детские дома и интернаты Краматорска, Славянска, Святогорска и Николаевки. Благотворители и спортсмены поздравили 2 100 малышей с Днем знаний, подарили им брендированные портфели с канцелярией и сладкими наборами.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил актуальность подобных социальных инициатив в жизни детей Донбасса, для которых всегда ценны внимание и забота взрослых. "Мы проводим акцию не первый год, и будем продолжать эту практику в будущем. Наша главная цель и мечта – чтобы дети выросли здоровыми, успешными и счастливыми в украинском Донбассе", – рассказал Борис Колесников.
В состав делегаций вошли и звезды украинского хоккея – Виктор Захаров, БогданДьяченко, Станислав Ордынский, Кирилл Жовнир, Ярослав Свищев и другие. "Традиционно праздники Первого сентября и День святого Николая мы проводим с детьми Донецкой области. Хоккеисты очень ответственно подходят к своим визитам в школы – мы не только дарим подарки от Фонда и клуба, но еще и много говорим с детьми о спорте, здоровом образе жизни, роли побед и достижений в жизни каждого человека. Конечно же, приглашаем их в нашу детско-юношескую спортивную школу ХК "Донбасс" в Дружковке, где занимаются фигурным катанием и хоккеем более 1 000 детей области. И нам удается приобщить к нашему делу юных любителей спорта, которые впоследствии станут известными спортсменами и защитят честь страны на международной спортивной арене", – рассказал Станислав Ордынский.
Напомним, Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" систематически реализуют акции, направленные на всестороннюю поддержку молодого поколения Донецкого региона.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, школа
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