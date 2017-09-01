Посылки из АТО «Укрпочта» будет проверять металлоискателями

01.09.2017 15:44

Полиция и компании-перевозчики, занимающиеся экспресс-доставкой почтовых отправлений намерены объединить усилия по противодействию утечке оружия из зоны АТО, в частности, отделения «Укрпочты» планируют оборудовать металлоискателями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«За последние три года войны увеличились объемы незаконного оборота оружия. Почти каждый "турист", который "побывал" в зоне АТО считает своим долгом привезти или оружие, или боеприпас, как "сувенир на память". Такое безрассудное поведение подвергает опасности сотни мирных граждан. В том числе и из-за этого увеличивается количество пострадавших детей, погибающих и травмирующихся в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой. Кстати, только за последние семь месяцев этого года совершено 124 умышленных убийства и покушений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, в том числе 27, имеющие признаки заказных, а также 82 разбойных нападения. Из незаконного оборота изъято более тысячи единиц огнестрельного оружия, только гранатометов - более 22, гранат - более 800 и большое количество патронов к различным видам вооружения», - пишет Аброськин.

По его словам, одним из способов утечки оружия из зоны АТО является использование службы экспресс-доставки.

«По словам некоторых представителей компаний, они не хотят терять своих клиентов, создавая преграды ради обнаружения оружия и взрывчатки. В то же время опасные грузы, содержащие оружие и боеприпасы, могут взорваться в любой момент или находясь еще в отделении, или во время транспортировки, что может привести к гибели и травмирования как работников, так и самих клиентов», - отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины.

Вячеслав Аброськин также сообщил что в полиции приняли решение объединить усилия по противодействию незаконному обороту оружия правоохранителей и компаний-перевозчиков, занимающихся экспресс-доставкой почтовых отправлений.

«Вчера провели в Нацполиции рабочую встречу с руководителями таких компаний. Так, в ходе проведения совещания представители "Укрпочты" заявили о возможности оборудования своих отделений в зоне АТО металлоискателями (рамки и т.д.). Сейчас мы разрабатываем механизм взаимодействия и в ближайшее время планируем подписать Меморандум о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом оружия между полицией и крупнейшими компаниями-перевозчиками, занимающихся экспресс-доставкой», - сообщил Аброськин.

Напомним, как сообщалось ранее, сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с сотрудниками пограничной службы пресекли попытку ввоза оружия из оккупированной территории. Из автомобиля под управлением 53-летнего жителя Волновахского района изъята граната РГД-5, пистолет Макарова и более 60 патронов.

Источник: https://www.0629.com.ua