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Савченко відзначилася дивною заявою про Захарченка та Плотніцького
В інтерв'ю журналістам видання «Білоруський партизан» позафракційний народний депутат Надія Савченко згадала, як відбулася її зустріч з ватажками самопроголошених «Л/ДНР» Ігорем Плотніцьким та Олександром Захарченком, інформує replyua.net. За словами депутата, цих терористів не варто вважати підконтрольними главі Кремля Володимиру Путіну.
Зокрема, відповідаючи на питання щодо того, чи самостійно приймають свої рішення Захарченко та Плотніцький, Савченко сказала, що під час зустрічі очільників невизнаних республік Володимира Путіна не було. «Ми лише утрьох спілкувалися, без участі будь-кого іншого. Тому у мене немає підстав вважати, що Захарченко та Плотніцький не є самостійними», - сказала політик.
Також, за словам Савченко, вода починає виходити з берегів тоді, коли її чимсь наповнити. «Я переконана, що навіть ті люди, які цілком залежні від когось можуть вийти з-під контролю, і це нам не раз доводилося спостерігати. У якості підтвердження цього можна сказати, що влада вважає свій народ бидлом і стадом, вважаючи їх повністю підконтрольними. Проте після початку Майдану стає зрозуміло, що не правда», - сказала політик.
Теги: Донбасс, Надежда Савченко, Захарченко, Плотницкий
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