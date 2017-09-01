«Шкільне перемир’я» на Донбасі: в ОБСЄ поставили сумний діагноз

01.09.2017 18:15

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що «шкільне перемир’я» на Сході України зірвано, як і всі попередні

Він зазначив, що кількість обстрілів зменшується лише в перші дні перемир’я, проте через кілька днів обстановка знову загострюється.

“У п’ятницю (25 серпня), в першу добу з моменту відновлення зобов’язання про припинення вогню, місія зафіксувала 53% зниження кількості порушень в порівнянні з попередньою добою – з 654 до трохи більше 300 порушень. На наступний день, 26 серпня, зазначалося подальше зменшення кількості порушень. Наші спостерігачі в той день зафіксували 47 таких порушень “, – сказав Хуг.

Однак такий стан речей, за словами представника ОБСЄ, триває не довго.

“Втім, у неділю (27 серпня) кількість порушень режиму” тиші “, зафіксованих СММ, знову почала зростати. Всього в неділю зафіксовано 151 таке порушення. У понеділок (28 серпня) – 173, у вівторок – 431, в середу – 186. пауза закінчилася “, – зазначив Хуг.

Нагадаємо, українська сторона закликає робити все для того, щоб завтра, 1 вересня, режим «тиші» було максимально дотримано. Сьогодні прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер підкреслила, що Україна зі свого боку послідовно виконує взяті на себе зобов’язання в рамках угоди про режим тиші з 25 серпня.

Джерело: Politeka