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В ОРДО в День знаний не открылись 111 школ - сепаратистские СМИ
01.09.2017 15:55
Сто одиннадцать школ не приступили к работе на оккупированной территории Донецкой области 1 сентября. Об этом журналистам в неподконтрольном Донецке сообщила так называемая "министр образования" Лариса Полякова.
"Сегодня 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены", — сказала она.
Сепаратистские СМИ сообщают о свыше 142 тысячах школьников, которые 1 сентября приступают к учебе в школах на оккупированной территории Донецкой области.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, школы
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