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Архив - Донецкая область

В ОРДО в День знаний не открылись 111 школ - сепаратистские СМИ

01.09.2017 15:55
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Сто одиннадцать школ не приступили к работе на оккупированной территории Донецкой области 1 сентября. Об этом журналистам в неподконтрольном Донецке сообщила так называемая "министр образования" Лариса Полякова. 

"Сегодня 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены", — сказала она. 

Сепаратистские СМИ сообщают о свыше 142 тысячах школьников, которые 1 сентября приступают к учебе в школах на оккупированной территории Донецкой области. 

 

Источник: http://www.ostro.org 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, школы
 
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