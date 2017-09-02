Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку 1 млн тонн чугуна из Мариуполя в США

02.09.2017 19:47

Киеву следует выработать комплекс ответных мер на угрозы, которые несет нарушение Россией международного морского права при строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму.

Такое мнение высказали в Центре исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в заявлении ЦИАКР, вопреки заверениям политического руководства РФ, строительство этого объекта влечет ограничение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, ощутимое снижение товарооборота и убытки украинских азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а также новые социально-экономические риски стагнации украинского Приазовья.

По оценкам экспертов, установленные Москвой ограничения по надводным габаритам судов, которые будут следовать по Керченскому проливу после установки железнодорожной арки, в переделах 33 метров, сделают невозможным прохождение проливом судов типа Panamax, что повлечет потерю до 30% перевалки Мариупольского морского порта.

"Например, под угрозой оказываются поставки около 1 млн тонн чугуна в год по контрактам с американскими заказчиками", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, отмечают в ЦИАКР, повлечет убытки и введенное РФ одностороннее перекрытие пролива в связи с работами по установке арок моста. "Следует отметить, что одни сутки простоя судна в ожидании открытия пролива оцениваются в 20 тыс. долларов. Учитывая ежедневный трафик судов через пролив на уровне 70-90 судов в сутки, нетрудно подсчитать убытки, которые прямо влияют на фрахт и экономическую привлекательность региона в целом", - отмечается в заявлении.

По оценкам ЦИАКР, данные действия Москвы носят исключительно военно-политическую окраску, формируют новое поле социально-экономических рисков стагнации украинского Приазовья, прежде всего, ключевого для украинской металлургии Мариуполя, повышают угрозы в контексте сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Предлагаемые ЦИАКР первоочередные ответные меры Киева в связи с новыми угрозами включают детальное информирование о ситуации с проливом послов западных государств; вынесение этого вопроса на рассмотрение СНБО для выработки дорожной карты адекватных действий, и обеспечение ее выполнения.

Кроме того, представляется целесообразным "активизировать работу в правовом поле, апеллируя к международным институтам по вопросам нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", отмечается в заявлении.

Источник: argumentua.com