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В Раде закон о реинтеграции Донбасса планируют представить в конце сентября
Закон о реинтеграции территорий Донецкой и Луганской областей будет представлен парламенту еще до начала октября. Об этом на брифинге журналистам сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает УНН.
"Я думаю, что к началу октября этот закон будет представлен парламенту", - сказала И.Луценко.
По ее словам, этот законопроект содержит более 11 страниц.
"Закон написан... Единственный момент - это миротворческая миссия. Вы знаете, что обсуждается специалистами возможных три формата - полицейская миссия ОБСЕ, миссия ООН, наиболее оснащена вооружением, обучена, имеет положительный опыт во многих миротворческих операциях по миру, возможно, миротворческая миссия ЕС и, я так думаю, ОБСЕ. Это единственный пункт, который не прописан в этом законе", - сказала она.
Она подчеркнула, что этот закон касается лишь Донецкой и Луганской областей и не содержит ни одного положения относительно Крыма.
"Мы вводим понятие "самооборона" в соответствии с 51-й статьи Устава ООН. Это даст нам возможность выйти из понятия "АТО" и перейти в легитимность применения ВСУ, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - сказала представитель Президента в парламенте.
По словам И.Луценко, понятие "самообороны" дает возможность Украине получать летальное оружие, продолжать усиливать санкции, и это не является объявлением войны, дает возможность и дальше сотрудничать со Всемирным банком и МВФ.
Также она отметила, что вводится понятие временной оккупации Луганской и Донецкой области собственно Россией через узурпацию власти "ДНР" и "ЛНР" и отмечается, что эти "органы" являются нелегитимными. Также в проекте закона четко сказано, что все решения так называемых самопровозглашенных "органов власти" являются нелегитимными.
"Как только мы определим вопрос по миротворческой миссии, СНБО будет этот вопрос рассматривать. ... Консультации (с западными партнерами - ред.) состоялись", - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, по словам Парубия, работа над законопроектом о реинтеграции Донбасса находится на завершающем этапе.
Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада
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