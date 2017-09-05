"ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса

05.09.2017 08:49

Главари так называемых "ДНР-ЛНР" стали искать жилье в России, и это - один из признаков того, что РФ собирается уходить из оккупированного Донбасса. Кроме того, по данным источников, Кремль уже принял решение не финансировать псевдореспублики в 2018 году. Такое заявление сделал в интервью заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, сообщает dialog.ua.

У меня есть информация из разных источников, что так называемые "руководители" этих фейковых образований (так называемых "ДНР-ЛНР", - ред.) сейчас начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ. Или в каких-нибудь непризнанных республиках - Абхазии и тому подобных. Также поступала информация, что россияне начали вывозить (из Донбасса, - ред) особенно ценное военное снаряжение. Не танки с артиллерией, потому что это не настолько большая ценность... Вывозят то, что называется особенно ценным военным имуществом. Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы.

Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники. Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает. Причем из разных источников. Последнее, что было - и это уже подтверждают неоднократно - что финансирование этих ОРДЛО в следующем году Российская Федерация прекращает. Они не закладывают расходы на "народные республики".