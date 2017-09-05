- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу
Главари "ДНР" по некоторой причине перестали беспокоится об обнаружении наблюдателями ОБСЕ "ихтамнетов" с российским вооружением на оккупированном Донбассе. Террористы издали указ о полном допуске представителей международной Миссией на всей захваченной ими территории. Об этом сообщает "Диалог.ua".
В сети уже появился этот исторический "документ" под названием "О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей ОБСЕ". В нем начальник так называемой "народной милиции" террористической "республики" приказывает своим подчиненным, в соответствии с мандатом Миссии, пускать наблюдателей на все нужные им участки, не устраивать им провокации и даже обеспечить защиту.
Более того, в приказе также содержится строгий запрет на уничтожение беспилотников ОБСЕ, часто практикуемое террористами "ДНР". Все случаи необоснованного препятствования работы ОБСЕ предписано тщательно расследовать, а виновных наказывать по всей строгости.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, террористы
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
- План Кремля по шантажу Киева окончательно провалился: Украина и США согласовали поставку антрацита
- В ОБСЕ рассказали о давлении на журналистов и СМИ на оккупированных территориях Донбасса
- Мнение эксперта: Некоторые представители ОБСЕ сотрудничают с российскими спецслужбами
- “Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Как водолазы-саперы разминируют реки в зоне АТО13:34
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- В Раде одобрили важное изменение в пенсионной реформе: как и когда изменится жизнь украинцев14:28
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- Что делать, если украли банковскую карту и как вернуть украденные мошенниками деньги13:24
- Сенат США хоче збільшити військове фінансування для України 13:08
- Хто тепер накачаний ублюдок?12:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Отправляясь на работу в РФ, украинцы могут оказаться за решеткой12:07
- Служебный пес помешал незаконному перемещению старинного боевого пистолета11:50
- Украинский фермер засеял коноплей 520 га и выращивает ее легально11:30
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой08:30
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО