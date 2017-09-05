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Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу

05.09.2017 08:11
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Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу

Главари "ДНР" по некоторой причине перестали беспокоится об обнаружении наблюдателями ОБСЕ "ихтамнетов" с российским вооружением на оккупированном Донбассе. Террористы издали указ о полном допуске представителей международной Миссией на всей захваченной ими территории. Об этом сообщает "Диалог.ua".

В сети уже появился этот исторический "документ" под названием "О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей ОБСЕ". В нем начальник так называемой "народной милиции" террористической "республики" приказывает своим подчиненным, в соответствии с мандатом Миссии, пускать наблюдателей на все нужные им участки, не устраивать им провокации и даже обеспечить защиту.

Более того, в приказе также содержится строгий запрет на уничтожение беспилотников ОБСЕ, часто практикуемое террористами "ДНР". Все случаи необоснованного препятствования работы ОБСЕ предписано тщательно расследовать, а виновных наказывать по всей строгости.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, террористы
 
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