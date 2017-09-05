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Архив - Донецкая область

На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти

05.09.2017 07:29
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На Донбассе ликвидирован российский наемник из Братска: соцсети удивила странная формулировка в его заключении о смерти

Стало известно о смерти очередного российского наемника Бреднева Сергея, который приехал воевать на Донбасс из российского города Братска, сообщает dialog.ua.

Российский террорист погиб 12 февраля нынешнего года, однако о его смерти стало известно только сейчас - пользователи соцсетей смогли обнаружить его могилу в Донецке на шестом кладбище шахты "Капитальная". При этом соцсети удивила странная формулировка о его смерти: "скоропостижно скончался", что до конца не дает представление о причине гибели.

После мониторинга социальных сетей выяснилось, что знакомая российского боевика подтвердила его смерть зимой и захоронение на одном из кладбищ Донецка. Также стало известно, что российский наемник ранее служил в Чечне, однако зимой нынешнего года действительно умер и был похоронен, он служил в армии "ДНР" по контракту.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, смерть, ликвидация, боевик, наемник, Братск, ДНР
 
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